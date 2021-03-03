Gönül Dağı dizisinde istifa yaşanacak! Büyük heyecan...

Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran, haftalardır tüm kulvarlarda birinci olarak izlenme rekoru kıran Gönül Dağı’nın 19. Bölümü 6 Mart Cumartesi saat 20:00’de TRT 1’de. Bozkırda bir Anadolu masalı… Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor. Gönül Dağı’nın yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

6 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek Gönül Dağı’nın 19. Bölümünde Erkan konusunda yaşanacaklar heyecanı artıracak. Ortadan kaybolan Erkan’ın başına neler gelecek? Münir beyin de istifa kararı alacağı dizinin 19.bölüm özeti ise şöyle: “Babasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan Dilek, soluğu Taner’in yanında alır. Taner’le birlikte araştırma içindeyken Halime’nin, Taner’le konuşmadığını öğrenir. Bu durumu çözmek isteyen Dilek, Halime’nin katı yüzüyle karşılaşır. Hem babasının gizemi, hem de Taner’le ilişkisindeki sıkıntılar, Dilek’i bir bilinmezin içine çeker ve onu yalnızlaştırır. Bunu gören Taner’in, Dilek’e yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır?

Halk Eğitim Merkezi faaliyete geçmiştir. Ancak teknik imkansızlıkları da beraberinde getirmiştir. Gülsüm öğretmen, soluğu Taner ve amcaoğullarının yanında alır. Amcaoğulları, Halk Eğitim Merkezi’nin problemini çözebilecek midir?

Elektrik santralının açılışında hüsrana uğrayan Münir Bey, istifa eder. Kimse onu kararından vazgeçiremeyince iş Ramazan’a düşer. Ramazan’ın çabası sonuç verecek midir?

Yaşadığı ağır duyguların etkisinde olan Erkan, evden kaçar. Herkes köşe bucak Erkan’ı ararken, Sefer onu bir kuyunun içinde bulur. Sefer, ölümle burun buruna olan Erkan’ı kurtarıp Gedelli’ye getirebilecek midir?