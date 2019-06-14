Gong, “yatırımlarda kurumsal yönetim” için çaldı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği, kurumsal yönetimin yatırımcılar nezdinde önemini vurgulamak ve şirketlerdeki uluslararası kabul görmüş iyi uygulamaların artması için harekete geçti. İş birliği kapsamında Borsa İstanbul’da “Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi” Protokolü’nü imzalayan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Selim Yazıcı, törenin ardından derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gongu çaldılar.

Feyyaz Ünal, “Protokol ile yatırım kararlarında kurumsal yönetimin artan önemine dikkat çekmek üzere önemli bir adım attık” dedi.

Selim Yazıcı ise “İmzaladığımız bu protokolün sürdürülebilirlik ve şeffaflık konularında Türkiye’nin tüm şirketlerine ve kurumsal yatırımcılarına öncü bir rehber olacağına inanıyoruz” diye konuştu.