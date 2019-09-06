Gönen’in Kurtuluşunun 97. Yıldönümü

Balıkesir’in Gönen İlçesinin düşman işgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü çelenk sunma töreni ile başladı.

Gönen’in düşman işgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü Gönen İlçesi Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu ve saygı duruşu ile istiklal marşının hep bir ağızdan söylenmesi ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz gerçekleştirdi.

İbrahim Palaz: “Vatan bir bütündür parçalanamaz”

Başkan İbrahim Palaz törende yaptığı konuşmada,” Şehrimizin kurtuluş gününde dayanışma ve bütünleşmeyi, bir ulus olma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bundan tam 97 yıl önce “ Misak-i milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanmaz” diyen kahraman ecdadımız canları pahasına bu toprakları düşmanlardan temizlemiştir. Şehrimiz oldukça zengin kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. Asepsus ve Artemea gibi tarih boyunca çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olan Gönen’imizin düşman işgalinden kurtuluşun 97.yıl dönümünü kutladığımız bu günde bütün dünyaya mesajımız, barış, sevgi ve kardeşliktir. Milli dayanışma ve bütünleşmeyi en güzel şekilde ortaya koyduğumuz, ulusal onurumuzu koruma sevincini yaşadığımız, 6 Eylül Gönen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümünü kutluyor, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin meşalesini yakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi.

Bandırma Belediyesi halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından çelenk sunma programı sona erdi. Gönen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü münasebetiyle Gönen Belediye Başkanlığınca , Gönen Çarşı camiinde Cuma namazından önce aziz şehitlerimizin ruhuna atfen mevlid-i şerif okutuldu. Şenlikler kapsamında bu akşam Gönen Yıldız meydanda Aleyna Tilki konseri, 7 Eylül Cumartesi akşamıMehmet Erdem ve 08 Eylül Pazar akşamı Koray Avcı konserleri yer alacak.