Gonca gül böreği nasıl yapılır? | Gonca gül böreği tarifi malzemeleri

Yapımı oldukça basit olan gonca gül böreğinin iç harcında peynir, maydanoz veya isteğe göre kıyma kullanabilmektedir. Peki, gonca gül böreği nasıl yapılır? Gonca gül böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Gonca gül böreği yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

2 adet yufka

100 gr beyaz peynir

Bir tutam maydanoz

1 yumurtanın akı

Sosu içi:

1 yumurtanın sarısı

1 şişe soda

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Üstü için:

1 yumurta sarısı

Gonca gül böreği nasıl yapılır?

Peyniri çatal yarımıyla ezin, kıyılmış maydanoz ve yumurta akını ilave ederek çatal yardımıyla iyice karıştırın.

Bir kase içinde böreği sosu için tüm malzemeleri çırparak karıştırın.

Yufkayı 4 eşit üçgen olacak şekilde bölün.

İlk üçgeni tezgaha serin ve fırça yardımıyla üstüne börek sosunu sürün.

Üçgenin ortasından küçük bir parçayı tutup büzün ve soldan sağa doğru çevirerek fotoğraftaki gibi yufkanın toplanmasını sağlayın.

Toparlanan yufkanın ortasına peynirli harçtan koyun ve dikkatlice bastırın.

Yufkanın kenarlarından çekerek peynirli harcın üstüne kapatın.

Açılmaması için bolca sos sürün.

Verdiğiniz şeklin bozulmamasına dikkat ederek kapattığınız yer altta kalacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin.

Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın, kalan sosu fırça yardımıyla böreklerin üstüne bolca sürün.

180 derece önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 25 dakika kızarıncaya kadar pişirin.