Gomis'in yıllık kazanacağı para dudak uçuklattı
Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e imza atan Bafetimbi Gomis, yıllık 7 milyon euro kazanacak. Gomis, Galatasaray'da 3.3 milyon euro kazanıyordu.28 Ağustos 2018 Salı 16:41
33 maçta attığı 29 gol ile gol krallığı yaşadığı Galatasaray'dan, 6 milyon euro bonservis bedeli ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, yıllık 7 milyon euro kazanacak.
Fransız basınında yer alan habere göre, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Bafetimbi Gomis, yıllık 7 milyon euroyu kasasına koyacak.
GALATASARAY'DA NE KADAR KAZANIYORDU?
Fransız futbolcu, 2017-2018 sezonunun başında geldiği Galatasaray'da 3.3 milyon euro kazanıyordu. Ayrıca Gomis, yapılan anlaşma gereği Galatasaray'dan 2,5 milyon euro da imza parası almıştı.
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