Gomis'in yıllık kazanacağı para dudak uçuklattı

33 maçta attığı 29 gol ile gol krallığı yaşadığı Galatasaray'dan, 6 milyon euro bonservis bedeli ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, yıllık 7 milyon euro kazanacak.

Fransız basınında yer alan habere göre, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Bafetimbi Gomis, yıllık 7 milyon euroyu kasasına koyacak.

GALATASARAY'DA NE KADAR KAZANIYORDU?

Fransız futbolcu, 2017-2018 sezonunun başında geldiği Galatasaray'da 3.3 milyon euro kazanıyordu. Ayrıca Gomis, yapılan anlaşma gereği Galatasaray'dan 2,5 milyon euro da imza parası almıştı.