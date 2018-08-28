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Gomis'in yıllık kazanacağı para dudak uçuklattı

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e imza atan Bafetimbi Gomis, yıllık 7 milyon euro kazanacak. Gomis, Galatasaray'da 3.3 milyon euro kazanıyordu.

28 Ağustos 2018 Salı 16:41
Gomis'in yıllık kazanacağı para dudak uçuklattı

33 maçta attığı 29 gol ile gol krallığı yaşadığı Galatasaray'dan, 6 milyon euro bonservis bedeli ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, yıllık 7 milyon euro kazanacak.

Fransız basınında yer alan habere göre, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Bafetimbi Gomis, yıllık 7 milyon euroyu kasasına koyacak.

GALATASARAY'DA NE KADAR KAZANIYORDU?

Fransız futbolcu, 2017-2018 sezonunun başında geldiği Galatasaray'da 3.3 milyon euro kazanıyordu. Ayrıca Gomis, yapılan anlaşma gereği Galatasaray'dan 2,5 milyon euro da imza parası almıştı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 16:41
  1. Suudi Arabistan
  2. Galatasaray
  3. Al Hilal
  4. Gomis
  5. Bafetimbi Gomis

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