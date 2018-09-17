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Gomis'i transfer etti, ayrılık kararı aldı

Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i transfer eden Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının teknik direktörü Jorge Jesus, takımdan ayrılma kararı aldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:07
Gomis'i transfer etti, ayrılık kararı aldı

Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, yeni yuvasında ummadığı bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Kulüp başkanı Sami Al-Jaber geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı.

ÖNCE BAŞKAN GİTTİ, ŞİMDİ HOCA GİDİYOR

Kulübün yeni başkanı Muhammed bin Faisal olurken, bu gelişme teknik direktör Jorge Jesus'un hoşuna gitmedi. Portekiz basınına göre deneyimli teknik adam ayrılık kararı aldı. Sami Al-Jaber ülke futbolundan sorumlu bir pozisyona getirilirken, kendisiyle ilişkileri çok iyi olan Jesus'un ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.

İLK GOLÜNÜ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ATMIŞTI

Böylece Bafetimbi Gomis'in transfer harekatını bizzat gerçekleştirip Galatasaray'dan takıma kazandırılmasını sağlayan kişi takımdan ayrılırken, Fransız golcünün alınmasını isteyen teknik adam da takımla yolları ayırma noktasına geldi. Gomis, Al Read'ı 3-1 yendikleri karşılaşmada Al Hilal formasıyla ilk golünü geçtiğimiz günlerde atmıştı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:07
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  4. Al-Hilal
  5. Bafetimbi Gomis
  6. Sami Al-Jaber
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