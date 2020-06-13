Golünü bu kez gönüllere attı

Bu yıl tarihinde ilk kez Türkiye 2. Futbol Ligi’nde yer alan ve gerek oynadığı futbol gerekse aldığı dikkat çekici sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Ergene Velimeşespor’da bu kez takım kaptanı Fatih Dilek örnek bir davranışa imza attı.

Takımın gol yükünü sırtlayan ve önemli katkılar sunarak Ergene Velimeşespor’a puanlar kazandıran takım kaptanı Fatih Dilek kulüp başkanı Adem Memiş ile görüşerek alacaklarının bir bölümünden vazgeçti.

Kaptan Fatih’in örnek davranışı ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş, "3 yıldır başarı ile formamızı terleten, attığı goller, yaptığı asistler ile önemli başarılara imza atan kaptanımız Fatih Dilek ile görüştük. Futbolcumuz Fatih Dilek kalan alacaklarının yüzde 20’sinden vazgeçerken, sezonun geriye kalan maçlarında görev alması durumunda en iyi şekilde performans sergileyeceğini ve hiçbir ücret talep etmeyeceğini bildirdi. Yaptığı bu jestten dolayı kaptanımız Fatih Dilek’e kulübümüz adına teşekkür ediyorum” dedi.