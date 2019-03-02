Gollü maçta Beşiktaş ve Kayserispor puanları paylaştı Süper Lig 24. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

İstiklal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden taraflar 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 geriye düştü. Siyah-beyazlılar son dakikada eşitliği buldu. Kayserispor'un gollerini 58. dakikada Artem Kravets ve 62. dakikada Deniz Türüç atarken Beşiktaş'ın sayılarını 38. dakikada Atiba ve 90. dakikada Caner Erkin kaydetti. Kayserispor'un yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 32'e çıkardı. Beşiktaş ise 41 puana yükseldi. Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 2 STAT: Kadir Has HAKEMLER: Serkan Arslanboğa (xx), Serkan Ok (xx), İsmail Şencan (xx) İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Lopes (xx), Kucher (xx), Kana Bıyık (xx), Sapunaru (xx), Varela (xx) (Dk. 71 Levent x), Mensah (xx) (Dk. 34 Hüseyin xx), Şamil (xx), Deniz (xxx), Umut (xx), Kravets (xxx) (Dk. 90 Gyan?) BEŞİKTAŞ: Karius (xx) - Adriano (xx), Vida (xx), Medel (xx) Caner (xxx), Dorukhan (xx) (Dk. 61 Roco x), Atiba (xxx) (Dk. 80 Oğuzhan x), Ljajic (xx), Güven (xx) (Dk. 69 Lens x), Quaresma (xx), Burak (xx) GOLLER: Dk. 58 Kravets, Dk. 62 Deniz (Kayserispor) - Dk. 37 Atiba, Dk. 90 Caner (Beşiktaş) SARI KARTLAR: Kucher, Şamil , Deniz (Kayserispor), Dorukhan, Ouaresma, Oğuzhan (Beşiktaş)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.