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Ekonomi GollerCepte'den "Haber Okuma" kampanyası ile "Her gol 100 MB" hakkı
Ekonomi

GollerCepte'den "Haber Okuma" kampanyası ile "Her gol 100 MB" hakkı

Yıl boyunca her bir kullanıcısına ve abonesine ortalama 108 GB hediye internet kazandıran uygulamanın yıl sonuna özel kampanyası bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:34:38 -
GollerCepte'den "Haber Okuma" kampanyası ile "Her gol 100 MB" hakkı

İSTANBUL (AA) - Yıl sonuna kadar Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte uygulaması içindeki "Haber Okuma" kampanyası metninde yer alan Gollercepte Instagram hesabına giren ve uygulamada 50 haber okuyan tüm kullanıcılar, 1 adet "Her Gol 100 MB" hakkı elde edecek.

Turkcell açıklamasına göre, yıl boyunca her bir kullanıcısına ve abonesine ortalama 108 GB hediye internet kazandıran GollerCepte uygulamasının yıl sonuna özel kampanyaları bulunuyor.

GollerCepte içinde yer alan ve 31 Aralık 2020-2 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bilgi Ligi Özel Yarışması'nda kazanan kullanıcılar hediye sahibi olacak. Bilgi Ligi'ni ilk sırada tamamlayan kullanıcı, 21 "Her Gol 100 MB" hakkı kazanacak.

Ayrıca, yıl sonuna kadar GollerCepte Süper Paketi aboneliği satın alan tüm kullanıcılara 1 ay geçerli Avrupa Paketi aboneliği hediye edilecek.

GollerCepte uygulaması 2020 yılını ise "en"leri seçerek noktalayacak.

GollerCepte uygulamasının Instagram hesabından "Yılın Futbolcusu" seçilecek. Bunun yanı sıra kullanıcılar seçimlerini; "2020 yılının en iyi spor kareleri Instagram paylaşımı. Bu yıl unutamadığımız 5 maç. 4 Büyükler yılın en iyi 11’i. 4 Büyükler yüzleri güldüren oyuncu performansları. 2020 yılında spor dünyasında neler oldu? NBA'de yılın unutulmaz olayları. 2020 yılından neler öğrendik? 2021'den neler bekliyoruz?" konularında da yapabilecek.

GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. Taraftarlar ayrıca http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşıp http://trcll.im/GollerCepte adresinden uygulamayı indirebiliyor. Kullanıcılar ayrıca https://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-gollercepte üzerinden detaylı bilgilere ulaşarak kendilerine uygun paketi satın alabiliyor.

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