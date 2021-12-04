‘Gölge Cumhurbaşkanı’ olarak kurumları dolaşıp 'racon kesme' aksiyonları!

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Saydam bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PR çalışmalarına değindi. Saydam 'Keşke TÜİK de TCMB gibi randevu verseydi de ülke gündemini bu ‘one man show’ ile meşgul edemeselerdi…' dedi.

İşte o yazı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun pıtırcık PR’cı numaraları devam ediyor… ‘Gölge Cumhurbaşkanı’ olarak kurumları dolaşıp ‘racon kesme’ aksiyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu, dün 10.06’da bir tweet atıyor: “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00’de geliyorum, haberiniz olsun.” 11.03’te de basın açıklamasını yayınlıyor. Söylediğine göre Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Perşembe günü randevu istemiş. Onlar da randevu veremeyeceklerini ifade etmişler… Sonrası malum, TÜİK’e baskın gibi bir ziyaret…

Ardından bir tweet daha patlatmış: “Randevu vermeyen TÜİK’e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar!”

Breh breh breh…

Halka ilişkilerin ne olduğu kadar ne olmadığı da önemlidir. Mesela, “Haberimi çıkarttır” talimatını uygulayan medya aracısı, çıkan sütun/santim üzerinden hizmet bedeli alınan bir uygulama ya da bir ‘marka parlatma’ hizmeti değildir. Sadece publicity (medyada görünürlük) hedefiyle de iş yapmaz.

Biz bunlara halkla ilişkilerin ‘çocukluk hastalıkları’ diyoruz. ABD’de kapitalizmin yükseldiği, tüketim toplumuna geçişin başlangıç adımlarının atıldığı 1950’lerin ilk günlerinde bu yaklaşımlara çok sık rastlanırdı…

Yalanla dolanla, sırf medyada görünürlük sağlamak için çalışanlara ‘spin doctor’ denilir… Biz bunu, ‘fırdöndü pr’cı diye Türkçeye çevirebiliriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) git… Memleketin sorunlarını haftalar içinde çözeceğini iddia et… Yeter ki şaşırt, kendine baktır… Gerisi gelmese de sorun değil… Bu, ancak ‘fırdöndü pr’ yaklaşımında kendine karşılık bulur… Ne iş ne de iletişim aksiyonları ‘ilginç olma’ saikiyle hayata geçirilmez… Ciddiyet ve derinlik ister… Hele ki ülke yönetimine talip bir siyasi partinin ve onun genel başkanının bu yolla seçmeni ikna etmesi düşünülemez…

Keşke TÜİK de TCMB gibi randevu verseydi de ülke gündemini bu ‘one man show’ ile meşgul edemeselerdi…