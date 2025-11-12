Gölge başkana ziyaret! İddianame çıktı, Özgür 'elebaşı'na koştu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamenin açıklanmasının ardından CHP’nin ‘emanetçi’ Genel Başkanı Özgür Özel, ‘elebaşı’ Ekrem İmamoğlu'ndan yeni talimatlar almak üzere Silivri'ye gitti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi. Özel saat 11.00 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı. Özel’in burada ‘gölge başkan’ elebaşı İmamoğlu’ndan yeni talimatları alacağı iddia edildi.