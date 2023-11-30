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Gündem 'Gölge Başkan' ablasını unutmadı! İmamoğlu'ndan ittifak çıkışı
Gündem

'Gölge Başkan' ablasını unutmadı! İmamoğlu'ndan ittifak çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 22:32:00 - 2023-11-30 22:54:15
'Gölge Başkan' ablasını unutmadı! İmamoğlu'ndan ittifak çıkışı

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayalleri suya düştükten sonra CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında Meral Akşener'le görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu CHP'nin, iplerin gerildiği İYİ Parti ile yeniden ittifak yapabileceğini söyledi.

CHP'de kazan kaldırarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan ettiren İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in yeniden fonlamaya başladığı Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesine ilişkin Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden hedef alan İmamoğlu, "Umutların tavan yaptığı noktada seçimi kaybettik. Seçimi kaybettikten hemen sonra derlenip toparlanmanın ve kendine gelişin şart olduğunu ortaya koyacak duyguları veremedik. Biz herhangi bir seçim gibi davranarak o geceyi sıradanlaştırdık. Ben ertesi sabah insanlara seslenmek zorunda hissettim kendimi ve yaptım. Milyonlarca insanın kalbi kırılmıştı" dedi.

'Gölge Başkan' eleştirilerine cevap verdi

Seçim zamanı Kılıçdaroğlu'nu pohpohlayıp hezimetten sonra ağır eleştirilerde bulunarak 'değişim' fitilini ateşlemesi ve ardından kendisinin desteklediği Özgür Özel'in koltuğa gelmesinin ardından 'gölge Başkan' olarak anılan İmamoğlu, "Ben ortada bir sıkıntı varsa ortak akıl çalışmaları yapmak isteyen ve genel başkanımızla bu yolda yürüyen biriyim. Bizden gürültü ayrışma vs. bekleyenler boşuna bekler." ifadelerini kullandı.

'İYİ Parti ve CHP arasında iş birliği olabilir'

Seçim mağlubiyetinin ardından iplerin gerildiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulunan İBB Başkanı şöyle konuştu:

"Son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye'nin lehine olacak her şeye açığım. Akşener'le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık. Son söz söylenene kadar her şey konuşulmalıdır. Ben bu noktada gelin İstanbul'da konuşalım deme hakkına sahip değilim. Ben sadece Sayın Akşener'le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir işbirliğinin de olabileceğini düşünüyorum.
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Ben hayatımda olumsuzluğa yer vermem. Ben hala olumlu düşünüyorum. Toplumsal ittifak zemini zaten oluştu. Biz İstanbul'la ve her yaştan vatandaşımızla muazzam bir işbirliği kurduk."

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Yorumlar

Misafir

Bunlar tam bir komedi????

Salih

Kumar masasına dönen maral hanım PKK PYD feto dhkp lgbt HDP ittifakı CHP ip adayı Eko mi yöne milliyetçi ip li maral
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