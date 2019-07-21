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Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu

- Genç erkeklerde Ali Çağan Doğan, genç kızlarda ise Öykü Alav birinci oldu

21 Temmuz 2019 Pazar 16:37
Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu


SAMSUN (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Samsun 3. Ayak Turnuvası sona erdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda yapılan turnuvaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübünden 22 sporcu katıldı.

Turnuvada genç erkeklerde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Ali Çağan Doğan birinci, Ankara Golf Kulübünden Emir Ulusoy ikinci, Fırat Genelioğlu ise üçüncü oldu.

Genç kızlarda ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sporcularından Öykü Alav birincilik, Nehir Aracı ikincilik, Selen Oral ise üçüncülük elde etti.


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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:37
  1. Golf
  2. Samsun
  3. TGF Yerel Yıldızlar Turu

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