Göletten balık yerine çöp çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından Orduzu Pınarbaşı Göletinde su altı temizlik çalışması yapıldı. 2 günde yapılan temizlik çalışmasında sudan 2 römork dolusu çöp çıktı.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, son yıllarda Orduzu Pınarbaşı Göletinde atılan çöplerden dolayı ciddi anlamda bir kirlilik meydana gelmişti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin zaman zaman bölgede yaptıkları tatbikatlar sırasında, dalgıçların göletin zeminin çok kirlendiğini tespit etmeleri üzerine temizlik kararının alındığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin 2 günlük çalışmaları sonucunda, göletten bir römork şişe, poşet, atık ve çöp malzemesinin çıkarıldığı ifade edilirken, çalışmaların korona virüs salgını nedeniyle park ve mesire alanları ile ilgili yaşanan kısıtlamalar kalkıncaya kadar tamamlanarak hizmete hazır hale getirileceği dile getirildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı 3 dalgıç tarafından her gün sabah saatlerinden akşama kadar Orduzu Pınarbaşı Göletinde temizlik çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, yasaklar kalktıktan sonra vatandaşların piknik ve mesire alanlarını temiz tutmaları ve gölete çöp atmamaları istendi.