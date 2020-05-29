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Aktüel

Gölette boğulan kuzenlerin cenazeler ailelerine teslim edildi

Burdur merkez Halıcılar köyündeki gölette boğulan iki gencin cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi Morgunda işlemler sonrasında ailesine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:45:35 -
Gölette boğulan kuzenlerin cenazeler ailelerine teslim edildi

Burdur merkez Halıcılar köyündeki gölette boğulan iki gencin cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi Morgunda işlemler sonrasında ailesine teslim edildi.


Burdur Merkez Halıcılar köyünde yaşayan iki kuzen, yüzmek için girdikleri köy yakınındaki gölette boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Burdur’un Halıcılar köyünde oturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Nazlım Karaca (15) ve kuzeni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Soner Akay’dan (17) haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında iki kuzenin elbiselerini gölet kenarında buldu. Uzman jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada göletten çıkartılan cenazeler, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından iki gencin cenazesinin ailelerine teslim edildi.


İki gün önce Nazlım Karaca’nın 15. yaş gününü kutladığı öğrenildi. Burdur Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracı iki gencin cenazelerini alan Nazlım Karaca’nın Babası Dursun Karaca ve Soner Akay’ın Babası Hurşit Akay ile yakınları gençlerin cenazelerini toprağa vermek üzere Halıcılar köyüne götürdü.

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