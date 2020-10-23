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Aktüel Gölet zengini Pazaryeri'nde sonbaharın ilk renkleri
Aktüel

Gölet zengini Pazaryeri'nde sonbaharın ilk renkleri

Marmara'nın "gölet zengini" ilçesi Pazaryeri, sonbahar güzelliği ile doğaseverleri ağırlıyor - Belediye Başkanı Zekiye Tekin: - "Sonbaharın tüm renklerini burada yaşıyoruz. İlçemizde sonbaharın ilk renkleri ortaya çıkınca hareketlilik de başladı"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:07:26 -
Gölet zengini Pazaryeri'nde sonbaharın ilk renkleri

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Marmara Bölgesi'nde birbirinden güzel manzaralara sahip 8 göleti ile dikkati çeken Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, sonbaharda da doğaseverlerden ilgi görüyor.

Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletlerine çevre illerden gelen ziyaretçiler, bölgedeki renk cümbüşüne tanıklık ederek doğanın tadını çıkarıyor.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan ilçe, özellikle hafta sonlarında doğaseverleri ağırlıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, ilçede bulunan göletlerin her mevsim ayrı güzellikte olduğunu söyledi.

İlçeyi "göletler diyarı" olarak nitelendiren Tekin, "Sonbaharın tüm renklerini burada yaşıyoruz. İlçemizde sonbaharın ilk renkleri ortaya çıkınca hareketlilik de başladı." dedi.

Tekin, Uzunçam Yaylası'nın da çadır kurup kamp yapmak için uygun olduğunu anlattı.

Yaylanın fotoğraf sanatçılarına güzel kareler vadettiğini vurgulayan Tekin, "Pazaryeri'miz, sonbaharın en güzel yaşanacağı bir ilçe. Sonbaharda tüm doğaseverleri, fotoğraf sanatçılarını ve trekking yapmak isteyen grupları buraya bekliyoruz. Burada birbirinden değerli doğa harikası alanlar mevcut." ifadelerini kullandı.

- "Sonbaharın güzelliklerini yaşamak için geldik"

Eskişehir'den balık tutmak için Esere Göleti'ne gelen Tacettin Yılmaz ise bölgenin her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü dile getirdi.

Çevrede yaşayanlar için burasının bir "kaçış noktası" olduğunu belirten Yılmaz, "Sonbaharın güzelliklerini yaşamak için geldik. Zaman zaman buraya geliyoruz, havası ve manzarası çok güzel. Sabah erkenden geldik, oltamızı attık, çayımızı demledik ve oturup beklemeye başladık. Ağaçların yapraklarındaki renk farklılaşması başladı." diye konuştu.

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