Goldman analistlerinden şok eden açıklama: Emtiada henüz zirveyi görmedik!

Sert sıkılaşma döngüsü resesyon endişelerinin daha fazla gündeme gelmesine neden olurken emtia cephesinde de baskı yarattı.

Son dönemde petrol, baz metaller ve diğer emtia sınıflarında gerileme görülürken ABD'li Goldman Sachs ise iyimser görüşünü koruyor.

Goldman Sachs analistleri emtia fiyatlarının henüz zirve yapmadığını belirtti. Aralarında Jeffrey Curie'nin de yer aldığı analistler ekonominin uzun süredir bir resesyon içinde olduğu, emtia talebinin ve böylelikle fiyatlarının gerilediği konusunda hemfikir olduklarını ancak ekonominin ve son kullanıcı konumundaki tüketicilerini talebinin yavaşlamasıyla henüz o durumun gerçekleşmediğini belirtti. Analistler ekonomi yavaşlasa da aktivitenin tümüyle düşüş içinde olmadığını ifade etti.

Resesyon fiyatlamaları son günlerde emtia fiyatlarında baskı yaratırken, Bloomberg Spot Emtia Endeksi zirvesinden yüzde 13'lük bir düşüş sergiledi.