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Ekonomi Goldman analistlerinden şok eden açıklama: Emtiada henüz zirveyi görmedik!
Ekonomi

Goldman analistlerinden şok eden açıklama: Emtiada henüz zirveyi görmedik!

Goldman Sachs analistleri resesyon fiyatlamalarına rağmen emtiada yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşeceği görüşünde. Analistlere göre ekonomi yavaşlasa da henüz tümüyle bir düşüş içinde değil.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:39:00 - 2022-06-27 11:39:53
Goldman analistlerinden şok eden açıklama: Emtiada henüz zirveyi görmedik!

Sert sıkılaşma döngüsü resesyon endişelerinin daha fazla gündeme gelmesine neden olurken emtia cephesinde de baskı yarattı.

Son dönemde petrol, baz metaller ve diğer emtia sınıflarında gerileme görülürken ABD'li Goldman Sachs ise iyimser görüşünü koruyor.

Goldman Sachs analistleri emtia fiyatlarının henüz zirve yapmadığını belirtti. Aralarında Jeffrey Curie'nin de yer aldığı analistler ekonominin uzun süredir bir resesyon içinde olduğu, emtia talebinin ve böylelikle fiyatlarının gerilediği konusunda hemfikir olduklarını ancak ekonominin ve son kullanıcı konumundaki tüketicilerini talebinin yavaşlamasıyla henüz o durumun gerçekleşmediğini belirtti. Analistler ekonomi yavaşlasa da aktivitenin tümüyle düşüş içinde olmadığını ifade etti.

Resesyon fiyatlamaları son günlerde emtia fiyatlarında baskı yaratırken, Bloomberg Spot Emtia Endeksi zirvesinden yüzde 13'lük bir düşüş sergiledi.

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Yorumlar

ahmet

eskiden talep düşünce enflasyon düşer,altın,dolar düşerdi şimdi düşmüyor,bu fiyat artışlarının ,hain planları sonucu olduğunu gösteriyor,önce kovid,şimdi,hiper enflasyon,iklim krizi ve gıda krizi,ne hikmetse petrol kuyularından petrol fışkırmaya devam ediyor,ukrayna savaşa rağmen tahıl ihracatı yapıyor,yağ,şeker,raflar dolu lakin fiyatlar füze gibi,adamlar kovidi icat ettiklerinde açıklama yapmışlardı,gıda krizi olacak diye lakin ürün olacak fiyatı yüksek olacağından insanlar ulaşmakda zorlanacak demişlerdi,dediklerini birbir uyguluyorlar,yani dünyada ne kovid,ne enerji,nede gıda krizi var gerçek olan kriz hain küreselcilerin haince hedefleri için oynanan tiyatro oyunudur...
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