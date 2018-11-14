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Golden State Warriors evinde yendi

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Hawks'ı 110-103 yendi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:46
Golden State Warriors evinde yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Atlanta Hawks'ı 110-103 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, evinde Hawks'ı Kevin Durant ve Klay Thompson ikilisinin 53 sayılık katkısıyla 110-103 mağlup ederek 15. maçında 12. galibiyetini aldı.

Stephen Curry ve Draymond Green'in forma giymediği maçta son şampiyon Warriors adına Durant, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, Thompson 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Ev sahibi ekipte Quinn Cook 18, Jonas Jerebko 14 sayı attı.

Art arda 4. olmak üzere 10. maçını kaybeden Hawks'ta Taurean Prince 22, Kent Bazemore 18, Alex Len 14 sayı kaydetti.

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 113-89

Denver Nuggets-Houston Rockets: 99-109

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 110-103

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:46
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