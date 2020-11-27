Golda, yeni ürün gamını MÜSİAD EXPO’da tanıttı

Golda Gıda A.Ş ürün gamına çölyak hastaları tarafından kullanılan on iki farklı formu ile ‘Golda Glutensiz Ürünler’ ve tamamen organik olarak üretilen ‘Golda Organik Makarnalar’ ekleyerek tüketiciler ile buluşturmuştur. Pandemi sonrasında gerçekleşen bu dev organizasyonda katılımcı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gören Golda Gıda A.Ş.’yi Türkiye Satış Müdürü Enes Yaşar, İhracat Sorumlusu Servet Boyacıoğlu, İhracat Bölge Yöneticisi Okan Arda Tartan temsil etti. Fuar kapsamında 40 farklı ülkeden 120 görüşme gerçekleştirilirken, makarna, bisküvi/gofret sektöründen birçok alıcı ile ön anlaşmalar sağlanmış, bağlantılar kurulmuş ve siparişler alındı. Golda Gıda A.Ş.’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “B2B görüşmelerde önceliğimiz, İtalya’dan sonra ikinci büyük makarna ihracatçısı olan Türkiye adına, gelecek vizyonuna uygun kaliteli ve müşteri odaklı üretim politikası ile, ülkemizi ve makarna sektörünü en iyi şekilde temsil etmek olmuştur. Golda Gıda A.Ş olarak ürün gamına, çölyak hastaları tarafından kullanılan on iki farklı formu ile ‘Golda Glutensiz Ürünler’ ve tamamen organik olarak üretilen ‘Golda Organik Makarnalar’ ekleyerek yerel ve küresel tüketicilerin beğenisine sunduk. Önümüzdeki dönemde hedefimiz tüketici beklentilerini doğru okuyarak, sağlıklı, organik ve sürdürülebilir üretim politikaları geliştirmek olacaktır.”