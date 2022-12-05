Gölcük’te orman parkları kiraya veriliyor
Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Yuvacık Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 5 No.lu bölme içerisinde kalan Yuvacık Paşadağ Konaklamasız Orman Parkı, Kartepe Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 12-13 No.lu bölme içerisinde kalan Kirazlıyayla Konaklamasız Orman Parkı, Kartepe Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 11-12-13 No.lu bölme içerisinde kalan Akasya Konaklamasız Orman Parkı, Kartepe Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 7-8-10 No.lu bölme içerisinde kalan Kovan Deresi Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkı kapalı teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, GölcükOrman İşletme Müdürlüğünün veznesine yada Ziraat Bankası Gölcük Şubesi’ndeki IBAN TR760001000424123611695001 numaralı hesabına yatıracaklardır.
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