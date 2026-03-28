Gölcük’te istihdama dijital destek! Binlerce kişi iş fırsatlarıyla buluştu

Gölcük Belediyesinin 2021 yılında hizmete sunduğu İstihdam Ofisi, dijital altyapı desteğiyle iş arayan vatandaşlar ile işverenler arasında köprü olmayı sürdürüyor. Hizmet binası giriş katında ve "kariyer.golcuk.bel.tr" internet adresi üzerinden faaliyet gösteren ofis, iş gücü piyasasına rehberlik ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında birim, bugüne kadar binlerce vatandaşın iş bulmasına aracı oldu.

Sisteminde toplam 7 bin 654 kişinin kaydı bulunan ofis, son bir yılda müracaat eden 2 bin 384 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirerek ilgili firmalara yönlendirdi. 2025 yılı içerisinde ise yeni başvuran ve sistemde kaydı bulunan 3 bin 737 vatandaş, Kocaeli ve Marmara Bölgesi’ndeki 288 farklı firmanın 445 iş ilanına yönlendirilerek iş görüşmesi yapmaları sağlandı.

Toplu iş görüşmeleri yapılıyor

İş arayanlar ile firmaların bir araya gelmesini kolaylaştırmak amacıyla belediye meclis salonu da toplu görüşmelere tahsis edildi. Bu kapsamda meclis salonunda 2025 yılı içerisinde 51, projenin başından bu yana ise toplam 196 farklı firma için toplu iş görüşmesi organize edildi.

İstihdama katkı sağlamak amacıyla sahada da aktif rol alan ekipler, son bir yılda 39 esnaf ve KOBİ ile 63 fabrikaya ziyaret gerçekleştirdi. İstihdam Ofisi, kurulduğu 2021 yılından bu yana 342 firmanın 1224 iş ilanını yayımlayarak iş arayanların erişimine sundu.