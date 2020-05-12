  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gölbaşı’nda vaka sayısı artıyor

Karantina altındaki Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:03:22 -
Gölbaşı’nda vaka sayısı artıyor

Karantina altındaki Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanıyor.


Gölbaşı ilçesinde 7 Mayıs tarihinde ilçe merkezi ve köylerinde toplam 14 olan pozitif vaka sayısının 31’e yükseldiği öğrenildi. Sayının yükselmesi ilçede tedirginliğe neden olurken, filyasyon ekipleri alan çalışmalarını sürdürüyor. İlçede virüsün, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir kişi ve batı illeriyle bağlantılı 2 kişi nedeniyle yayıldığı ihtimali değerlendiriliyor. Gölbaşı ilçesinde iki köyde başlayan karantina uygulamasına daha sonra başka köyler de eklendi. Son olarak önceki gün Ozan köyünde vaka görülünce, bu köy de karantina altına alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köylerde artan vaka sayılarının ardından Fatih ve Cumhuriyet Mahallesi’nde de yeni vakalar görülmesi üzerine 7 Mayıs tarihinde ilçe merkezinin tamamında karantina uyguladı.


Karantina altına alınan ilçe merkezinde sık sık belediye hoparlöründen vatandaşların karantina kurallarına uyması noktasında anonslar yapılıyor. İlçe merkezindeki iş yerleri kapatılırken, ilçe halkı da sokağa çıkmamaya gayret ediyor.


Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş illeri arasında ulaşımda kavşak konumunda olan Gölbaşı ilçesinde tedbirler arttırıldı. Şehirlerarası ulaşımın sağlandığı Atatürk Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar beton bloklar ile kapatıldı. Araçların iller arası geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor. Kentin giriş noktalarında durdurulan araçların içindeki kişilerin ateşleri ölçülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı