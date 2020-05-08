Gölbaşı’nda sivrisinek ile mücadele

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı.

Yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesi son derece önemli olduğu kaydedildi. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu tespit edilen sivrisinek üreme odaklarının ilaçlandığını ve ilaçlamaya devam edildiğini ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım Mart ayında başlayan ilaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca da artarak devam edeceğini belirtti. Öncelikle haşerelerin üreme noktalarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Yıldırım, “Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek sıkıntısı çekmemesi için ilaçlamalarımızı larva döneminde başlayarak devam ettiriyoruz. Bizler ilk olarak çalışmalarımıza sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başladık. Larva döneminin bitmesinin ardından genel ilaçlama başlayacak. Amacımız vatandaşlarımızın sineklerden ve sinekler vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak rahat bir yaz geçirmeleri. Halk sağlığını ilgilendiren konularda belediyemiz üzerine düşen her türlü vazifeyi büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Erken dönem larva mücadelesi, yaz aylarında da sinek ve haşereyle mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.