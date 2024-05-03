Gölbaşı'nda başıboş köpek saldırısı! 12 yaşındaki çocuk yaralandı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başıboş köpekler dehşet saçtı.
Başıboş köpek sorunu toplum düzenini bozmaya devam ediyor.
Sözde hayvanseverlerin diretmesiyle bir türlü çözülemeyen sorun, özellikle yaşlılarla çocukları tehdit ediyor.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde Park Eymir TOKİ Konutları Ay Işığı Sitesi'nde 12 yaşındaki Y.A, havlayarak üzerine gelen sahipsiz köpekten korkup kaçtı.
Kaçarken bina giriş kapısının camına çarpan Y.A'nın yüzü ve bileğinde kesikler oluştu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.