Gölbaşı'nda 6 Şubat depremlerinde yıkılan cami hayırseverlerin katkısıyla yeniden açıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman Gölbaşı'ndaki Karaburun Köyü Camisi, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Kaymakam Algın hayırseverlere teşekkür etti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun Köyü'nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan cami, yeniden yapımının tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış programıyla ibadete açıldı.
Köydeki programa Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, siyasi parti ilçe temsilcileri ve köy sakinleri katıldı. Depremde kullanılamaz hale gelen caminin yeniden inşa edilerek ibadete açılmasını köy sakinleri memnuniyetle karşıladı.
Kaymakam Kadir Algın, deprem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve ibadethanelerin yeniden hizmete kazandırılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Caminin yeniden yapılarak vatandaşların hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Algın, yapımda emeği ve katkısı bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Algın, "yeniden hizmete giren caminin Karaburun köyüne ve vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
Açılış programının ardından Kaymakam Algın ve beraberindeki heyet, köyde bulunan taziye evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Algın, köylülerin talep ve görüşlerini dinleyerek ihtiyaç ve beklentiler hakkında bilgi aldı.