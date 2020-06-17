Gölbaşı Kısa Film ve Foto Safari Yarışması için geri sayım başladı

Gölbaşı Belediyesi, Ankara Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile kısa film ve foto safari yarışması için protokole imza attı.

Türkiye genelinden başvuruların https://www.ankaragolbasi.bel.tr/kisa-film-yarismasi ve https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fotograf-yarismasi internet sitelerinden alınacağı yarışma ile ilgili detayları paylaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ankaramızın nadide doğal güzelliklere sahip ilçelerinden olan Gölbaşımızın değerlerini, zengin kültürünü ve doğasını tüm Türkiye’ye sunmak amacıyla yola çıktık. Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ölümsüzleştireceği doğal güzellikler tarihimiz için de çok güzel bir arşiv olacak “dedi.

Antik çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Gölbaşı’nın özel kuş türlerinin uğrak noktası olan Mogan ve Eymir Gölü gibi doğal güzelliklere, Sevgi Çiçeği gibi yalnızca Gölbaşı’nda yetişen bitkiler içeren bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu ifade eden Şimşek, “Bütün bu güzelliklerin ekranlara yansıması en büyük temennimiz. Sizler de çekeceğiniz fotoğraflar ve kısa filmler ile internet sitemize başvurabilirsiniz” diye konuştu.

Başvurular yarın başlıyor

Başvuru tarihlerinin 18 Haziran-18 Ağustos olduğu ödüllü yarışmada kısa filmlerin ve fotoğrafların yarışma tarihleri arasında çekilmesi gerekiyor. Yarışmaya kısa film dalında 30 dakikadan uzun olmayan, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türünde filmler başvurabiliyor. Fotoğraf dalında yarışacaklar ise en fazla 5 fotoğraf ile katılabiliyor.