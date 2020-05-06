  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı en sakin günlerini yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:57:05 -
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı en sakin günlerini yaşıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan, doğa tutkunlarının her mevsim ilgisini çeken Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerini de kapsayan 16 bin 870 dönümlük alandaki tabiat parkı, koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla sessizliğe gömüldü.

Tabiat parkı içerisindeki göl kıyısında bulunan ördekler, karaya çıkarak sakinliğin keyfini sürüyor. Piknik alanlarında da çiçekler açmaya ve çimler yeşermeye başladı. Tabiat parkında bugünlerde kuş sesleri yoğun şekilde yankılanıyor.

Tabiat parkının ziyarete açıldıktan sonra da aynı şekilde kalması için ziyaretçilerin doğaya hassas davranmaları gerektiği ve doğada ayak izlerinden başka iz bırakmamaları gerektiği ifade edildi.

Öte yandan tabiat parkında kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlemevi ile seyir terası da bulunuyor. Parktaki göllerde ise göçmen kuşlar ve farklı balık türleri yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı