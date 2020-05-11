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Aktüel

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, esnafa siftah parası takdim etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tekrardan faaliyetlerine başlayan Gölbaşı berber ve kuaförlerini ziyaret ederek dezenfeksiyon çalışmalarını yakından inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:17:52 -
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, esnafa siftah parası takdim etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tekrardan faaliyetlerine başlayan Gölbaşı berber ve kuaförlerini ziyaret ederek dezenfeksiyon çalışmalarını yakından inceledi. Açılan dükkanların hayırlı uğurlu olması temennisini de ileterek dükkanları teftiş eden Ramazan Şimşek, siftah parası da takdim etti.


Gölbaşı Belediyesi ekipleri denetimlerini ve dezenfeksiyon işlemlerini arttırdı. Belediye tarafından hazırlanan kitler esnafa dağıtılmaya başlandı. Her gün birçok esnafı ziyaret ederek dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Dükkanlarının kapılarını açacak esnaf kardeşlerimize hem hayırlı olsun hem de siftahı bol olsun diyerek ziyaretlerde bulunmaya başladık. Belediyemiz her zaman esnafın yanındadır. Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok kıymetli berber ve kuaför kardeşlerim; zorlu dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde her zaman yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sizlerde bizlerle iletişime geçerek taleplerinizi iletebilirsiniz” dedi.

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