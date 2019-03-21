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Golan Tepeleri'nde kim yaşıyor? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.' açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından, 'Golan Tepeleri nerede?', 'Golan Tepeleri'nin İsrail için önemi ne?', 'Golan Tepeleri kimin?' ve 'Golan’da Tepeleri'nde kim yaşıyor?' gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte tartışmalı bölge 'Golan Tepeleri' hakkında merak edilenler...

21 Mart 2019 Perşembe 21:55
Golan Tepeleri'nde kim yaşıyor? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.' açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından, 'Golan Tepeleri nerede?', 'Golan Tepeleri'nin İsrail için önemi ne?', 'Golan Tepeleri kimin?' ve 'Golan’da Tepeleri'nde kim yaşıyor?' gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte tartışmalı bölge 'Golan Tepeleri' hakkında merak edilenler...

Golan Tepeleri nerede? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

Golan’da Tepeleri'nde kim yaşıyor?

Golan’da 30’dan fazla Yahudi yerleşim yerinin bulunduğu, Tel Aviv yönetiminin yerleşim yerlerini daha da genişleterek Yahudileri bölgeye taşıdığı biliniyor. İşgalci yönetimin bir politikası olarak yerleştirilen Yahudilerle birlikte 20 bin civarında da Suriyeli Dürzi’nin bulunduğu tahmin ediliyor.

1967’deki İsrail işgalinden önce 100 bin Suriyeli bölgede yaşıyordu.

Golan Tepeleri neden bu kadar önemli? | Trump'tan Golan Tepeleri açıklaması

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:55
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