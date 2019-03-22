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Golan tepeleri nerededir? Golan tepeleri neden önemli?

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz" dedi. Peki Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına söz konusu olan Golan Tepeleri nerededir? Golan tepelerinin önemi nedir?

22 Mart 2019 Cuma 17:33
Golan tepeleri nerededir? Golan tepeleri neden önemli?

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz" dedi. Peki Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına söz konusu olan Golan Tepeleri nerededir? Golan tepelerinin önemi nedir?

Golan Tepeleri nerededir?

Golan Tepeleri (Arapça; هضبة الجولان, Hadbetü'l-Cūlān, İbranice; רמת הגולן, Ramat HaGolan) Suriye'nin güneybatı, İsrail'in kuzeydoğu ucundaki tepelik bölge. Golan Platosu olarak da bilinen bölge ayrıca, Lübnan, Ürdün ve Suriye ile komşudur. Zengin su kaynakları ile tanınır. Büyük bölümü Kuneytire Valiliği'nin, kimi bölümleri de Dara Valiliği'nin sınırları içinde kalır. 1967'de, Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in askeri işgali altına girmiştir. 1981'de İsrail, Golan'ın ele geçirdiği bölümlerini tek yanlı olarak ilhak etti.

Golan tepelerinin önemi nedir?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Golan Tepeleri sonsuza kadar bizim kalacak" açıklamasından üç yıl sonra ABD'nn burayı "İsral toprağı" olarak tanıması bölgenin Tel Aviv yönetimi için neden bu kadar önemli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bakanlar Kurulunu 2016 yılında Golan Tepeleri'nde toplayan Netanyahu, İsrail ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan ve Ürdün'le de sınır olan bu bölgenin "sonsuza kadar İsrail'e ait kalacağı" yönünde açıklama yapmış, dünyaya burayı "İsrail toprağı" olarak tanıma çağrısında bulunmuştu. İsrail'in o dönemki Golan Tepeleri çıkışı, Suriye'de devam eden iç savaştan yararlanma hamlesi olarak değerlendirilirken, Netanyahu da bu konuda aradığı uluslararası desteği bulamamıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenlik iddiaları yok hükmündedir" açıklamasında bulunmuş, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşklatı da Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstermişti.

 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:33
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