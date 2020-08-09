Gol makinesi Messi uçtu Barcelona turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İtalyan ekibi Napoli, İspanyol ekibi Barcelona'yı evinde konuk etti.

Nefes kesen mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun oldu.

Napoli, mücadeleye hızlı başladı ve 10. dakikada Clement Lenglet attığı golle Barcelona’ya 1-0'lık üstünlük sağladı. Maçın 23. dakikasında bu kez sahneye Messi çıktı ve takımını 2-0'lık skorla öne geçirdi. Mücadelenin 45. dakikasında ceza sahası içinde Messi’ye yapılan faul sonrası hakem Cüneyt Çakır, VAR’da pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Böylece Barcelona 3-0 öne geçti.

Başarılı hakem Cüneyt Çakır, Napoli lehine penaltı kararı aldı. Atış noktasına elen Lorenzo Insigne’nin golüyle de ilk yarı 3-1'lik skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Napoli gol için baskısını artırsa da mücadele ilk yarıda atılan gollerle 3-1 bitti. Böylece Barcelona çeyrek finale yükseldi.