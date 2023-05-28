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Spor Gol makinesi Messi! PSG şampiyon oldu
Spor

Gol makinesi Messi! PSG şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-28 00:57:00 -
Gol makinesi Messi! PSG şampiyon oldu

Fransa Ligue 1 37. hafta maçında Paris Saint Germain, deplasmanda Strasbourg ile 1-1 kalmasına rağmen bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. Takımın yıldızı Messi attığı 496 golle, 495 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu olmayı başardı.

Fransa Ligue 1 37. hafta maçında Paris Saint Germain, deplasmanda Strasbourg ile kozlarını paylaştı. Stade de la Meinau'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Puanlar bölüşüldü

Ev sahibinin golü 59. dakikada Lionel Messi'den geldi. Strasbourg'un golünü 79. dakikada Kevin Gameiro attı. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Lens sahasında AC Ajaccio'yu 3-0 mağlup etti ve PSG'nin yenilmesini bekledi. Ancak PSG, en yakın rakibi Lens'in 4 puan önünde ligi şampiyon tamamladı.

Ronaldo'yu geride bıraktı

Yıldız futbolcu Messi attığı 496 golle, 495 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu oldu.

Tarihe geçtiler

PSG, bu şampiyonlukla birlikte Ligue 1'de 11. kez mutlu sona ulaştı. Bununla birlikte Paris ekibi, 10 şampiyonluğu bulunan Saint-Etienne'yi geçerek ligi en çok kazanan takım oldu. PSG'nin bu 11 şampiyonluğunun 8'i son 10 yılda geldi.
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