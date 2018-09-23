Gol düellosunun galibi Zenit oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lokomotiv Moskova, deplasmanda Zenit'e 5-3 mağlup oldu.23 Eylül 2018 Pazar 23:47
Rusya Ligi'nin 8. haftasında oynanan karşılaşmada Zenit, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.
Zenit'e 5-3'lük galibiyeti getiren golleri, Oleg Shatov (2), Aleksandr Erokhin, Artem Dzyuba ve Sebastian Driussi attı. Lokomotiv Moskova'nın golleri Dmitri Barinov, Aleksey Miranchuk ve Fedor Smolov'dan geldi. Konuk ekipte Dmitri Tarasov, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından 22 puana ulaşan Zenit, liderliğini sürdürdü. Üç maçtır kazanamayan Lokomotiv Moskova, 9 puanla 11. sırada kaldı.
YORUM YAZ