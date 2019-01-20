Gol düellosunda kazanan Başakşehir!
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Medipol Başakşehir, sahadan 4-2 üstünlükle ayrıldı.20 Ocak 2019 Pazar 21:03
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-2'lik skorla kazanarak liderliğini perçinledi.
Lider Başakşehir 38 pauan yükseldi ve en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Başakşehir'in gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 42'de Gael Clichy, 48'de Caleb Ekuban (k.k) ve 86. dakikad Edin Visca kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 49. dakikada Ekuban ve 80'de Yusuf Yazıcı kaydetti.
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