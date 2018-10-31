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Gol attı, tribüne gidip evlenme teklifi etti, maça döndü, ayağı kırıldı!

Şili'de oynanan maçta golünü attıktan sonra tribündeki sevgilisine evlilik teklifinde bulunan futbolcu, bir pozisyon sonrası ayağı kırılınca hastanelik oldu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
Gol attı, tribüne gidip evlenme teklifi etti, maça döndü, ayağı kırıldı!

Şili'de Antofagasta forması giyen Eduardo Bello, hayatının en önemli günü olarak planladığı maçta kabusu yaşadı. CD Everton maçında golünü atıp tribündeki sevgilisine koşan futbolcu, evlilik teklifinde bulundu.

Fibula kemiği kırıldı 

Teklif sonrası sahaya dönen futbolcu, bir pozisyon sonrası sakatlanarak hastanelik oldu. Bello'nun fibula kemiğinin kırıldığı ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
  1. Everton F.C
  2. Everton
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  4. Uzak
  5. Şili
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