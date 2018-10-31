Gol attı, tribüne gidip evlenme teklifi etti, maça döndü, ayağı kırıldı!

Şili'de Antofagasta forması giyen Eduardo Bello, hayatının en önemli günü olarak planladığı maçta kabusu yaşadı. CD Everton maçında golünü atıp tribündeki sevgilisine koşan futbolcu, evlilik teklifinde bulundu.

Fibula kemiği kırıldı

Teklif sonrası sahaya dönen futbolcu, bir pozisyon sonrası sakatlanarak hastanelik oldu. Bello'nun fibula kemiğinin kırıldığı ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.