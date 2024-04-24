Gökyüzünü boyuyoruz! HÜRKUŞ çocuklar ile buluştu ortaya harika görüntüler çıktı
Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği ilk eğitim-destek uçağı olan HÜRKUŞ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların beğenisine sunuldu. Onlarca çocuk önce HÜRKUŞ'u hayranlıkla inceledi, daha sonra el boyası ile HÜRKUŞ'un üzerine elleriniz izini çizgi.
Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla üretilen ve envanterine giren Türkiye'nin ilk eğitim-destek uçağı HÜRKUŞ çocukların beğenisine sunuldu. Onlarca çocuğun hayranlıkla izlediği HÜRKUŞ, ayrıca çocukların el izleri ile boyandı.
"HAYALLERİMİZLE GÖKYÜZÜNÜ BOYUYORUZ"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) 23 Nisan'a özel duyurduğu "Hayallerimizle gökyüzünü boyuyoruz" etkinliğine onlarca çocuk akın etti. Türk Savunma Sanayiisinin ilk eğitim-destek uçağı olan HÜRKUŞ'ı tek tek inceleyen çocuklar, adete büyülendi.
HÜRKUŞ ÇOCUKLARI BÜYÜLEDİ
Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde çocukların HÜRKUŞ'a hayranlıkla baktığı ve inceledği görülürken, daha sonra çocukların el boyası ile HÜRKUŞ'u üzerine el izlerini çizgiği görüldü.
TUSAŞ'IN 23 NİSAN PAYLAŞIMI
TUSAŞ'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilişkin özel paylaşımında, "Hayallerimizle gökyüzünü boyuyoruz! 2 3Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!" ifadeleri yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
HÜRKUŞ'UN ÇOCUKLARLA İLK BULUŞMASI DEĞİL
TRT Çocuk çizgi filmi olan Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi ie çocuklar HÜRKUŞ ile beyaz perde de tanışmıştı. Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, Hakan Bol'un yönetmenliğini yaptığı 2021 çıkışlı animasyon filmdir. Filmin ilk gösterimi 10 Mart 2020'de olmuştur.
TÜRKİYE'NİN İLK EĞİTİM-DESTEK UÇAĞI
HÜRKUŞ, TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olan iki kişilik, alçak kanatlı, tek motorlu turboprop bir uçak olarak dikkat çekiyor. Adı Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gazisi, ilk Türk uçak üreticisi Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verilmiştir.
HÜRKUŞ'UN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Elektronik Güç Yönetim Ünitesine sahip 1 × PT6A-68T Pratt & Whitney Kanada turboprop uçak motoru (1.600 mil beygir gücü (1.193 kW))
5 palli alüminyum Hartzell HC-B5MA-3 pervane
Martin-Baker MK T16N 0/0 fırlatma sandalyesi
30 saniye ters uçuş kabiliyeti
Ergonomik kokpit
Kuş çarpmalarına karşı güçlendirilmiş kanopi
Arka kokpitte yüksek görüş açısı
Uçakta oksijen üretim sistemi
Kabin basınçlandırma sistemi
Askeri eğitim uçaklarına özgü yüksek şok dayanımlı iniş takımları
Anti-g Sistemi
Kokpit iklimlendirme sistemi
Hands On Throttle and Stick (HOTAS / Pilotun, levye ve gaz kolundan uçağın tüm temel işlevlerini kontrol edebilmesi)
HÜRKUŞ'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik özellikler
Uzunluk: 11,17 m
Gövde uzunluğu: 10,8 m
Yükseklik: 3,70 m
Gövde yüksekliği: 2,16 m
Gövde Genişliği: 1,01 m
Kanat açıklığı: 10,91 m
Kanat alanı: 16,76 metrekare (180 ft2)
Güç kaynağı
Motor: 1 × PT6A-68T Pratt & Whitney Kanada turboprop uçak motoru
Motor gücü: 1.600 mil beygir gücü (1.193 kW)
Performans
Azami hız: 310 knot (574 km/sa)
Azami seyir irtifası: 34.700 fit (10.577 m)
Azami havada kalış süresi: 15.000 ft irtifada 4 saat 15 dakika
Azami tırmanma hızı: 4.370 fit/dakika (22 m/s)
Azami menzil: 798 deniz mili (1.478 km)
Kalkış mesafesi: 1.605 fit (489 m)
İniş mesafesi: 1.945 fit (593 m)
Perdövites hızı: 77 knot (143 km/sa)
G limitleri: -3,5/+7g
Silah sistemleri
Roketsan UMTAS
Roketsan CİRİT
Roketsan MAM-L
Roketsan MAM-C
Roketsan MAM-T
LGK81
TUBİTAK SAGE TOGAN
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