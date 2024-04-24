Gökyüzünü boyuyoruz! HÜRKUŞ çocuklar ile buluştu ortaya harika görüntüler çıktı

Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla üretilen ve envanterine giren Türkiye'nin ilk eğitim-destek uçağı HÜRKUŞ çocukların beğenisine sunuldu. Onlarca çocuğun hayranlıkla izlediği HÜRKUŞ, ayrıca çocukların el izleri ile boyandı.

"HAYALLERİMİZLE GÖKYÜZÜNÜ BOYUYORUZ"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) 23 Nisan'a özel duyurduğu "Hayallerimizle gökyüzünü boyuyoruz" etkinliğine onlarca çocuk akın etti. Türk Savunma Sanayiisinin ilk eğitim-destek uçağı olan HÜRKUŞ'ı tek tek inceleyen çocuklar, adete büyülendi.

HÜRKUŞ ÇOCUKLARI BÜYÜLEDİ

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde çocukların HÜRKUŞ'a hayranlıkla baktığı ve inceledği görülürken, daha sonra çocukların el boyası ile HÜRKUŞ'u üzerine el izlerini çizgiği görüldü.

TUSAŞ'IN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

TUSAŞ'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilişkin özel paylaşımında, "Hayallerimizle gökyüzünü boyuyoruz! 2 3Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!" ifadeleri yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜRKUŞ'UN ÇOCUKLARLA İLK BULUŞMASI DEĞİL

TRT Çocuk çizgi filmi olan Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi ie çocuklar HÜRKUŞ ile beyaz perde de tanışmıştı. Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, Hakan Bol'un yönetmenliğini yaptığı 2021 çıkışlı animasyon filmdir. Filmin ilk gösterimi 10 Mart 2020'de olmuştur.

TÜRKİYE'NİN İLK EĞİTİM-DESTEK UÇAĞI

HÜRKUŞ, TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olan iki kişilik, alçak kanatlı, tek motorlu turboprop bir uçak olarak dikkat çekiyor. Adı Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gazisi, ilk Türk uçak üreticisi Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verilmiştir.

HÜRKUŞ'UN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Elektronik Güç Yönetim Ünitesine sahip 1 × PT6A-68T Pratt & Whitney Kanada turboprop uçak motoru (1.600 mil beygir gücü (1.193 kW))

5 palli alüminyum Hartzell HC-B5MA-3 pervane

Martin-Baker MK T16N 0/0 fırlatma sandalyesi

30 saniye ters uçuş kabiliyeti

Ergonomik kokpit

Kuş çarpmalarına karşı güçlendirilmiş kanopi

Arka kokpitte yüksek görüş açısı

Uçakta oksijen üretim sistemi

Kabin basınçlandırma sistemi

Askeri eğitim uçaklarına özgü yüksek şok dayanımlı iniş takımları

Anti-g Sistemi

Kokpit iklimlendirme sistemi

Hands On Throttle and Stick (HOTAS / Pilotun, levye ve gaz kolundan uçağın tüm temel işlevlerini kontrol edebilmesi)

HÜRKUŞ'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknik özellikler

Uzunluk: 11,17 m

Gövde uzunluğu: 10,8 m

Yükseklik: 3,70 m

Gövde yüksekliği: 2,16 m

Gövde Genişliği: 1,01 m

Kanat açıklığı: 10,91 m

Kanat alanı: 16,76 metrekare (180 ft2)

Güç kaynağı

Motor: 1 × PT6A-68T Pratt & Whitney Kanada turboprop uçak motoru

Motor gücü: 1.600 mil beygir gücü (1.193 kW)

Performans

Azami hız: 310 knot (574 km/sa)

Azami seyir irtifası: 34.700 fit (10.577 m)

Azami havada kalış süresi: 15.000 ft irtifada 4 saat 15 dakika

Azami tırmanma hızı: 4.370 fit/dakika (22 m/s)

Azami menzil: 798 deniz mili (1.478 km)

Kalkış mesafesi: 1.605 fit (489 m)

İniş mesafesi: 1.945 fit (593 m)

Perdövites hızı: 77 knot (143 km/sa)

G limitleri: -3,5/+7g

Silah sistemleri

Roketsan UMTAS

Roketsan CİRİT

Roketsan MAM-L

Roketsan MAM-C

Roketsan MAM-T

LGK81

TUBİTAK SAGE TOGAN