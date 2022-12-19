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Yerel Gökyüzündeki belirsiz cisim polisi harekete geçirdi
Yerel

Gökyüzündeki belirsiz cisim polisi harekete geçirdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde süzülen belirsiz cisim polis ekiplerini harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 23:29:00 -
Gökyüzündeki belirsiz cisim polisi harekete geçirdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen bilinmeyen bir cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Günbatımı manzarası fotoğraflamak için balıkçı barınağında bulunan İHA muhabiri, gökyüzünde bir cisim fark etti. Yamaç paraşütçüsüne benzetilen cismin sahil üzerinden açık denize doğru ilerlemesi bölgedeki balıkçıların da dikkatini çekti. Durumun 112 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine ekipler olay yerine geldi.

Araştırma devam ediyor

Polis ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden araştırma başlattı. Uçarak İskenderun üzerinden denize doğru alçalan cisim ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

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