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Gökyüzünde tatil keyfi

Kurban Bayramının son gününde tatilci vatandaşlar Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere’de paraşüt keyfi yaşadı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:51
Gökyüzünde tatil keyfi

Kurban Bayramının son gününde tatilci vatandaşlar Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere’de paraşüt keyfi yaşadı.


Kurban Bayramının son gününde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere’de tatilci yoğunluğu yaşandı.İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden gelen tatilci vatandaşlar mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere’de paraşüt keyfi yaşadı.


250 metreden atlayış


Çevre illerden gelen kimi vatandaşlar paraşütle 250 metreden atlayarak tatili gökyüzünde geçirirken, kimi vatandaşlarda muhteşem manzarayı gezip piknik yaptı. Mert Ecertürk isimli vatandaş uçuş öncesi yaptığı açıklamasında, “İlk defa uçuş yapacağım. Biraz heyecanlıyım” dedi.


Bayram nedeniyle yoğunluk var


Paraşüt Pilotu Yılmaz Özkaya ise “Uçmakdere Marmara Bölgesinde yamaç paraşütünün en ideal, en verimli çalışan, en fazla uçuş veren yeri. Şuan biz Uçmakdere’de alçak tepelerden, 250 metrelik tepelerin birindeyiz. Rüzgar güzel denizden geliyor. Mert Kardeşimle uçacağız. Bayram nedeniyle bir yoğunluk var ama havalar bugüne kadar çok uygun değildi bugün hava çok güzel. Kısmet olursa şimdi uçacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:51
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