  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dizide yer alan neredeyse her şey, bir bir gerçekleşmişti! Simpsonlar yine yaptı yapacağını! 2024’e günler kala Türkiye’yi de yakından ilgilendiren o şok kehanet ortaya çıktı

Togg’da flaş gelişme! Vay vay vay! Artık bu da oldu mu onu kimse tutamaz

İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Kötü haber! O emekliler 8 bin 77 liralık zamdan faydalanamayacak

Finans bu sürece doğru evriliyor! Dijital para ile kripto para arasında ne fark var?

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! Bu gelişme maalesef herkesin canını sıkacak

Erdoğan'dan çok sert tepki: Ey ABD! Bunun hesabını nasıl vereceksin?

Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...
Yaşam Gökyüzünde görsel şölen
Yaşam

Gökyüzünde görsel şölen

Yeniakit Publisher
2023-12-09 19:02:00 -

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Samandağ ilçesinde gün boyu sağanak yağış etkili oldu. Yağmur sonrası Meydan Mahallesinde ortaya çıkan gökkuşağı ise gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gökkuşağını fotoğraflayan Mehmet Küçük isimli vatandaş, "Yağmur yağıyordu. Yağmur dindikten sonra gökkuşağı ortaya çıktı ve çok güzel bir görüntü oluşturdu. Ben de bunu kendi cep telefonum ile fotoğrafladım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23