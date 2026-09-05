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Dünya Gökyüzünde dehşet anları! Kuş çarpan uçağın motoru alev aldı
Dünya

Gökyüzünde dehşet anları! Kuş çarpan uçağın motoru alev aldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Gökyüzünde dehşet anları! Kuş çarpan uçağın motoru alev aldı

Yeni Zelanda’dan kalkan yolcu uçağı, motoruna kuş çarpması sonucu havada alev alınca rotasını değiştirerek başka bir havalimanına acil iniş yaptı.

Yeni Zelanda'nın Queenstown kasabasından Avustralya'nın Sydney kentine gitmek üzere havalanan Qantas Havayollarında ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına kuş çarptı. Yaklaşık 160 yolcusu bulunan uçağın sol motoru alev aldı. Uçak, Christchurch Havalimanı'na iniş yaptı. Olayda yaralanan olmazken, uçağın motor bölümünden alev çıktığı anlar amatör kameralara yansıdı.

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