Yerel Gökyüzünde büyük sürpriz! Çorum’da herkes başını kaldırdı bakın ne oldu
Yerel

Gökyüzünde büyük sürpriz! Çorum’da herkes başını kaldırdı bakın ne oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gökyüzünde büyük sürpriz! Çorum’da herkes başını kaldırdı bakın ne oldu

Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında F-16 savaş uçakları kent semalarında gösteri uçuşu yaptı. Uçakların ani manevraları ve hızla alçalıp yükselmeleri vatandaşların yoğun alkış ve heyecanıyla karşılandı. Gökyüzünü delen motor sesiyle alan adeta bayram yerine dönerken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki F-16 savaş uçakları Çorum semalarında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Jetlerin nefes kesen performansı vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gösteri uçuşunun ardından başlayan törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Cumhuriyetimizi yaşatmak, onun temel değerlerine sahip çıkmak; ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli görevidir. Bu kutsal mirası korumak ve daha da yüceltmek için birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve fedakar gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Vali Ali Çalgan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve Çorum Belediyesi Mehter Takımı ile Bando Takımının gösterisiyle devam etti. Kutlamalar, resmi tören geçişinin ardından sona erdi.

