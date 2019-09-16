Gökyüzü paraşütlerle renklendi

İnegöl Belediyesi’nin "DOSTUM" organizasyonuyla bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Yamaç Paraşütü Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Sanayi, tarım ve turizm şehri İnegöl’de, İnegöl Belediyesi tarafından Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla düzenlenen 4’üncü Aktaş Tepe Yamaç Paraşütü Festivali, 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden 62 yamaç paraşütü tutkununun buluştuğu festival, renkli görüntülere sahne oldu. Sabah erken saatlerde DOSTUM Merkezinde bir araya gelen yamaç paraşütü tutkunlarına, Belediye Başkanı Alper Taban da eşlik etti. 08.00’da Yeniceköy Mahallesindeki DOSTUM Merkezinden araçlarla Aktaş Tepeye hareket edildi. 2 bin 222 rakımlı Aktaş Tepede, hava koşullarının atlayışa uygun olmaması nedeniyle uçuşlar Cerrah’ta bulunan Karaman Tepede gerçekleştirildi.

62 sporcu semaları süsledi

62 yamaç paraşütü tutkunu, Karaman Tepeden paraşütleriyle İnegöl’ün üzerine süzüldü. Başkan Alper Taban da uçuşlara katılarak yamaç paraşütü heyecanını yaşama fırsatı buldu. Uçuşların tamamlanmasının ardından DOSTUM Merkezinde köfte ikramları gerçekleştirildi.

Aktaş Tepe’de 3 yöne uçuş imkanı

Yamaç paraşütü festivali hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün 4’üncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz İnegöl Aktaş Tepe Yamaç Paraşütü Festivalini başarıyla tamamladık. Farklı şehirlerden gelen sporcularımız var. Şehrimizi tanıtmak adına düzenlediğimiz bu organizasyon kapsamında, sporseverlerimizin de keyif alarak yaptığı bir spor branşı yamaç paraşütünün heyecanı ve keyfini doyasıyla yaşadık. Şahsım olarak ben de az önce bir uçuş gerçekleştirdim. Büyük keyif alarak semalarda ağır bir şekilde uçuşunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Tabi bu uçuşlarımızı çok değerli hocalarımızın sayesinde gerçekleştiriyorsunuz. Şehrimizde de 2 bin 222 metre yükseklikte olan Aktaş Tepe mevkinde üç ayrı yöne aynı anda uçuş gerçekleştirilebiliyor. Özellikle yamaç paraşütü ile ilgilenen sporseverlerin dikkatini çekecek bir bilgi olduğu için paylaşmak istedim. Güzel bir festival oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.