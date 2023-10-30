Gökten para yağdı, görenler kapış kapış topladı! Sebebini duyan şok oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü son günlerin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Çek Cumhuriyeti'nde sosyal medya fenomeni Kamil Martoszek, helikopterle 1 milyon dolar dağıttı. Binlerce kişinin paraları kapış kapış topladığı anlar ise çok konuşuldu.

Sosyal medya fenomeni olduğu kadar "One Man Show" isimli yarışmanın da sunuculuğunu yapan Kamil Bartoszek, programdaki büyük ödül 1 milyon doları kimse kazanamayınca farklı bir yol tercih etti.

Tahmin oyununu kazanan kimse olmayınca ekibiyle yeni bir plan uygulayan Bartoszek, "Kimsenin kazanmadığı parayla ne yapmamız gerektiği konusunda bize birçok fikir verdiniz. Çoğu bize şu üç şeyi yazdı: birine yardım edin ve iyi bir şeye para bağışlayın, bunu oyunumuzu oynayan oyuncular arasında dağıtın, parayla başka bir gösteri yapın. Ben de bununla ne yapacağımı düşündüm ve sonra bu üç şeyi birleştirmeye karar verdim" dedi.

Paranın dağıtılacağı alana gelmek isteyenlere ise konum olarak şifreli bir mesaj yollandı. Oyuna katılacakların paranın nerede dağıtılacağını bulması için bilmeceyi de çözmesi gerekiyordu. Binlerce kişinin ellerinde poşetlerle katıldığı organizasyonda dağıtılan 1 milyon dolar, 1 saati bulmadan tamamen toplandı.

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