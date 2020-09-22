  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gökten kuş cesetleri yağdı! Rusya'da büyük panik
Dünya

Gökten kuş cesetleri yağdı! Rusya'da büyük panik

Rusya'da gökten ölü kuş yağdı. Paniğe neden olan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Nedeni henüz belirlenemeyen kuş ölümleri sonrası halk, komplo teorileri üretmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:24:00 -
Gökten kuş cesetleri yağdı! Rusya'da büyük panik

Rusya'nın Balakovo kentinde sokak ve caddeler ölü kuşlarla doldu.

Tedirginliğe neden olan görüntü, kısa süre içerisinde milyonlara ulaştı.

İdil Nehri kıyısında yer alan kentte meydana gelen olayı bazı vatandaşlar, Rusya'nın nükleer santraliyle ilişkilendirdi.

5G teknolojisi hedef gösterildi

Sokaklara ve caddelere saçılan ölü kuşları gören vatandaşlar şiddetli rüzgarlar veya iki sürünün kazara çarpışması gibi doğal olaylara işaret etti.

Bazıları ise, salgın döneminde de suçlanan 5G teknolojisi hedef gösterdi.

Balakovo'daki görüntüler Çernobil dizisini akıllara getirirken vatandaşlardan bazıları ise nükleer santrallere işaret etti.

Bölgedeki nükleer santrallerle ilgili bir sorun olabileceğini iddia eden vatandaşlar 'Çernobil dizisinin başında tüm kuşlar ölüyordu' şeklinde yorumlar yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rejim kaynakları duyurdu! Esed'e büyük şok
Dünya

Rejim kaynakları duyurdu! Esed'e büyük şok

Rusya ve İran ile Suriye'yi kan gölüne çeviren Esed rejimi, İdlib'de ağır kayıplar vermeye devam ediyor.
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çı..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı