Gökten kuş cesetleri yağdı! Rusya'da büyük panik

Rusya'nın Balakovo kentinde sokak ve caddeler ölü kuşlarla doldu.

Tedirginliğe neden olan görüntü, kısa süre içerisinde milyonlara ulaştı.

İdil Nehri kıyısında yer alan kentte meydana gelen olayı bazı vatandaşlar, Rusya'nın nükleer santraliyle ilişkilendirdi.

5G teknolojisi hedef gösterildi

Sokaklara ve caddelere saçılan ölü kuşları gören vatandaşlar şiddetli rüzgarlar veya iki sürünün kazara çarpışması gibi doğal olaylara işaret etti.

Bazıları ise, salgın döneminde de suçlanan 5G teknolojisi hedef gösterdi.

Balakovo'daki görüntüler Çernobil dizisini akıllara getirirken vatandaşlardan bazıları ise nükleer santrallere işaret etti.

Bölgedeki nükleer santrallerle ilgili bir sorun olabileceğini iddia eden vatandaşlar 'Çernobil dizisinin başında tüm kuşlar ölüyordu' şeklinde yorumlar yaptı.