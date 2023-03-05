  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'nin TV'den aday bulmasını sosyal medyasa alay konusu oldu

Masadaki kavga belediyelere taştı! 'Kiralık' meclis üyelerine istifa talimatı

Akşener, seçimde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olursa hangisine oy verecek? O isim, tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

"Masa" patladı "Kasa" iftirası hortladı... Kemal'den gece yarısı narkozu

Kılıçdaroğlu'ndan flaş hamle! İmamoğlu ve Yavaş detayı dikkat çekti

ABD’nin seçim planı çöktü! Doğu Perinçek açıkladı Amerika şimdi ne yapacak?

Bakan Murat Kurum duyurdu: Resmen başladı

Bilim insanlarından İstanbul bölgesindeki depremin tarihi: yerleşim yeri sosyolojik yapısını değiştirmedi! O şok sözler

O iddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Erdoğan ve Akşener’in...

Türkiye'den Suudilere teklif! 'Bu iyi bir fırsat'
Yaşam Göksun'da derin yarıklar oluştu
Yaşam

Göksun'da derin yarıklar oluştu

Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesinde, derin yakınlar oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 16:34:00 -
Göksun'da derin yarıklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Göksun ilçesi kırsalında derin yarıklar oluştu.

Kırsal Korkmaz ve Çardak mahallelerinde oluşan yarıklar, dronla görüntülendi.

Korkmaz Mahallesi sakinlerinden Mustafa Karakoyun, AA muhabirine, depremlerin ardından bölgede dolaştığını, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Karakoyun, "Toprağın çökmesi normal düzeyinden 2 metre aşağıdaydı. Ağaçlar yıkılmıştı. Yarıklar aşağı yukarı 6-7 metre derinliğinde vardı. Ürpertici görüntülerle karşılaştık dehşet vericiydi." dedi.

AA muhabirinin telefonla görüştüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonucu yüzey kırıkları oluştuğunu anımsattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözbilir, Çardak Mahallesi çevresinde Çardak fayı üzerinde gözlemlenen yüzey deformasyonlarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi büyüklüğü 7,7 olan ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci büyük depremde Göksun ilçesinden Yeşilyurt'a kadar olan sismik segment kırılmış oldu. Bu sismik segment Çardak ve Doğanşehir adı verilen iki geometrik fayı içeriyordu. Şu ana kadar elde edilen veriler, ikinci ana şokun ilk büyük depremin tetiklemesiyle oluştuğunu ve bunu yaparken Sürgü fayını enerjiyi transfer eden bir fay olarak kullandığını gösteriyor. Bilindiği gibi 20 Şubat tarihinde de Antakya fayı üzerinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kısacası 15 gün içinde 6 fay parçası kırılmış oldu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23