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Aktüel Göksu Çayı kenarında ceset bulundu
Aktüel

Göksu Çayı kenarında ceset bulundu

Adıyaman'da, Göksu Çayı kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 22:06:00 -
Göksu Çayı kenarında ceset bulundu

Adıyaman'da, Göksu Çayı kenarında bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu, Börgenek köyü mevkisinde Göksu Çayı kenarında bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, M.G'nin (79), hayatını kaybettiğini belirledi.

M.G'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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