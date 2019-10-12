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Göksu, 5 yıllık stratejik planı açıkladı

Esenler Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı'nı açıklayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu; iyilik, huzur ve bereket dolu bir Esenler için hizmet vereceklerini söyledi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 12:49
Göksu, 5 yıllık stratejik planı açıkladı

Esenler Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü 6. Seçim Yılı 1. Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantılarının ikinci birleşimi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Esenler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Murat Gülkıran başkanlığında toplanan meclise; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

ESENLER'İN PUANI: 92.6

Esenler Belediyesi'nin 2015-2019 dönemlerine ait iç ve dış paydaşlarının analiz sonuçlarını değerlendiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bütün paydaş analizlerine göre ortaya çıkan sonuca baktığımızda, Esenler Belediyesi'ne verdikleri ortak puan ortalaması 92.6 olmuş. Türkiye'de bu orana ulaşmış ender kamu kuruluşlarından biri olmuşuzdur" dedi.

TÜRKSAT İLE ÖZEL ÇALIŞMA

Esenler Belediyesi'nin TÜRKSAT ile yaptığı özel çalışmadan bahseden M. Tevfik Göksu, "Kurumsal, kentsel ve toplumsal gelişim altında, kendi dijital altlığı Türkiye'de en iyi olabilecek belediyeyiz. Buna sahip olmamız, yerinde durmamız anlamına gelmez. Bütün dijital verileme sistemlerimizi ve gelişim süreçlerimizi özgün proje yapabilmek için TÜRKSAT ile özel bir çalışma başlattık" ifadelerini kullandı.

İYİLİK, HUZUR VE BEREKET

"Bu şehrin gelişimiyle alakalı üç temel kavram ve beş temel eylemi hayata geçiriyoruz" diyen Başkan Göksu şöyle konuştu:

"Üç temel kavramımız; iyilik, huzur ve bereket. Beş temel eylemimiz ise, ekonomik yerel kalkınmayı başlatmak, insanımızın huzurda ve güvende olduğu şehri kurmak, yaşamı kaliteli ve daha nitelikli hale getirmek, daha planlı imar - mülkiyet problemleri bitmiş ve yenilenmiş bir Esenler ve geleceğe hazır güven ve istikrarla daha da büyüyen, çocuklarımıza gönül rahatlığıyla bırakacağımız daha modern ve daha çağdaş bir Esenler hedefliyoruz."

ESENLER'İN HAYATINI KURTARACAK PROJE

Başkan Göksu, Esenler Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği marka projelere de kısaca değindikten sonra, Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında konuştu. Göksu, Esenler'deki tarihi imar sorununu çözecek ve öncelikle 16 bin 500 riskli konutun transfer edileceği bol yeşil alanlı, yatay mimariyle yapılacak Türkiye'nin ilk Akıllı ve Güvenli Şehri için, "Esenler'in tarihini ve talihini değiştirecek, Esenler'in hayatını kurtaracak bir şehir" ifadelerini kullandı.

TAHMİNİ BÜTÇE: 410 MİLYON 900 BİN TL

Toplantıda Esenler Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi tahmini olarak, 410 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 2020 yılı tahmini bütçesi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Meclis üyelerinin red oyu verdiği oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:49
  1. Esenler Belediyesi

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