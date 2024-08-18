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Yerel Gökova-Köyceğiz karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var
Yerel

Gökova-Köyceğiz karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-08-18 09:22:00 - 2024-08-18 09:24:40
Gökova-Köyceğiz karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Gökova-Köyceğiz karayolunda 4aracın karıştığı zincirleme trafik kazısında biri ağır 9 kişi yaralandı.

Eczane kavşağı mevkiinde 48 AIK 739, 48 KC 557, 11 DM 672, 48 APL 955 plakalı otomobillerin karıştığı 4 araçlı maddi hasar ve yaralamalı trafik kazası sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, trafik ekibi ve jandarma sevk edildi.

Kaza sonrası karayolunda trafik akışı bir süre dururken, kazada birisi ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı.

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