Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi gün sayıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde yapılan, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim alanı Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) 23 Nisan 2020’de açılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 13 bin 500 metrekarelik alanda projelendirilen GUHEM’de incelemelerde bulundu. Merkezi salt uzay ve havacılık alanı olarak tanımlamanın yanlış olacağını, projenin ilerleyen günlerde kentin en önemli turizm değerlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti: “Bina içerisinde Bursa Havacılık Akademisi de kurgulandı. Bu işe ilgisi olan, vizyonu bulunan çocuklarımızın varlığı bizim için büyük güç. Yüksek teknoloji ve havacılığın gelişmesi adına önemli bir artı değer sağlayacağımızı düşünüyorum. Uçuşun rüyası, çocuk galerisi, uçuşun anatomisi, havadan hafif deney düzenekleri, havadan ağır deney düzenekleri, roket, uzay katı düzenek alanları ve Bursa Havacılık Akademisi ile burası inşallah saat gibi işleyen bir sisteme sahip olacak.”

Aktaş, GUHEM’in açılışı için genel olarak çocuk ve gençlere hitap ettiği için 23 Nisan’ı hedeflediklerine işaret ederek, “Bu özel projemizin startını, sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte vermek isteriz. Bursa ve ülke ekonomisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ise açıklamasında, “İnşallah bu eserimiz tamamlandığında Avrupa’nın en iyisi olacak, dünyada da ilk 5 arasında bulunacak” diye konuştu.