Gökkuşağının renkleri tarih ile birleşti!

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası'nda öğleden sonra aralıklarla sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Uzun süre kendini gösteren gökkuşağı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Tarihi Güvercinada Kalesi ve denizin mavi tonlarıyla birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler, o anları cep telefonu kameralarıyla çekerek kaydetti. Gökkuşağı bir süre sonra gözden kayboldu. Geçmişi 13'üncü yüzyıla kadar dayanan ve Kuşadası'nın simgesi olan Tarihi Güvercinada Kalesi, her yıl binlerce yerli, yabancı turiste ve sadece Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü Tülüşah'a ev sahipliği yaparken, gökkuşağının renklerine de kucak açtı.