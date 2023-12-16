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Yaşam Gökkuşağının renkleri tarih ile birleşti!
Yaşam

Gökkuşağının renkleri tarih ile birleşti!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 18:05:00 -
Gökkuşağının renkleri tarih ile birleşti!

Aydın'ın Kuşadası'nda etkili olan sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı, Tarihi Güvercinada Kalesi'yle birlikte seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler, anı ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası'nda öğleden sonra aralıklarla sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı ise görenleri kendisine hayran bıraktı. Uzun süre kendini gösteren gökkuşağı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Tarihi Güvercinada Kalesi ve denizin mavi tonlarıyla birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler, o anları cep telefonu kameralarıyla çekerek kaydetti. Gökkuşağı bir süre sonra gözden kayboldu. Geçmişi 13'üncü yüzyıla kadar dayanan ve Kuşadası'nın simgesi olan Tarihi Güvercinada Kalesi, her yıl binlerce yerli, yabancı turiste ve sadece Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü Tülüşah'a ev sahipliği yaparken, gökkuşağının renklerine de kucak açtı.

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